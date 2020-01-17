Центробанк Китая "влил" в рынки 36 миллиардов долларов и укрепил юань

Народный банк Китая 20 января осуществил вливание ликвидности в экономику страны на сумму 250 миллиардов юаней (около 36,4 миллиарда долларов).

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Как следует из заявления банка, средства были добавлены через операции 14-дневного обратного репо по ставке 2,65%. Меры направлены на поддержание достаточной ликвидности в банковской системе Китая в преддверии каникул по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь с 24 на 25 января).

В заявлении ЦБ отмечается, что в текущем году Китай продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и нейтральной – “ни слишком жесткой, ни слишком мягкой” – денежно-кредитной политики в целях обеспечения экономического роста страны, а также поддержания ликвидности на разумном и достаточном уровне.

Кроме того, центробанк Китая повысил курс юаня к доллару на 214 базисных пунктов, до 6,8664 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 22 июля 2019 года.

Как пишет в этой связи финансовый портал “Сина цайцзин”, для укрепления обменного курса есть несколько причин: “Стабилизация китайско-американских торгово-экономических отношений, повышение рисковых аппетитов инвесторов, а также снижение в краткосрочном периоде индекса доллара оказали положительное влияние на укрепление жэньминьби к американской валюте”.

Как передает портал со ссылкой на китайских экспертов, в 2020 году юань может укрепиться до 6,72 за доллар.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году – еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за 8,5 лет.

По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году – опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.