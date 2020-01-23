ТОП-10 самых богатых стран мира (инфографика)

Список самых богатых стран мира возглавили США ($105,99 трлн), за ними следует Китай ($63,83 трлн). На третьем месте Япония с $24,99 трлн. Индия также вошла в десятку – на седьмом месте с $12,61 трлн.

Об этом пишет HowMuch.net. в своем исследовании.

США владеют 29,93% всего мирового богатства, Китай – 17,7%.

Топ-10 богатейших стран мира:

США — $105,99 трлн,

Китай — $63,83 трлн,

Япония — $24,99 трлн,

Германия — $14,66 трлн,

Великобритания — $14,34 трлн,

Франция — $13,73 трлн,

Индия – $12,61 трлн,

Италия — $11,36 трлн,

Канада — $8,57 трлн,

Испания — $7,77 трлн.

США контролируют гораздо большее богатство, чем любая другая страна. Во многом это объясняется ростом благосостояния самых богатых людей.

Справка Finance.ua: