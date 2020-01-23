ТОП-10 самых богатых стран мира (инфографика)

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Список самых богатых стран мира возглавили США ($105,99 трлн), за ними следует Китай ($63,83 трлн). На третьем месте Япония с $24,99 трлн. Индия также вошла в десятку – на седьмом месте с $12,61 трлн.
Об этом пишет HowMuch.net. в своем исследовании.
США владеют 29,93% всего мирового богатства, Китай – 17,7%.
Топ-10 богатейших стран мира:
США контролируют гораздо большее богатство, чем любая другая страна. Во многом это объясняется ростом благосостояния самых богатых людей.
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