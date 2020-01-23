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ТОП-10 самых богатых стран мира (инфографика)

ТОП-10 самых богатых стран мира (инфографика)

Список самых богатых стран мира возглавили США ($105,99 трлн), за ними следует Китай ($63,83 трлн). На третьем месте Япония с $24,99 трлн. Индия также вошла в десятку – на седьмом месте с $12,61 трлн.

Об этом пишет HowMuch.net. в своем исследовании.

США владеют 29,93% всего мирового богатства, Китай – 17,7%.

Топ-10 богатейших стран мира:

  • США — $105,99 трлн,
  • Китай — $63,83 трлн,
  • Япония — $24,99 трлн,
  • Германия — $14,66 трлн,
  • Великобритания — $14,34 трлн,
  • Франция — $13,73 трлн,
  • Индия – $12,61 трлн,
  • Италия — $11,36 трлн,
  • Канада — $8,57 трлн,
  • Испания — $7,77 трлн.

США контролируют гораздо большее богатство, чем любая другая страна. Во многом это объясняется ростом благосостояния самых богатых людей.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в “Слуге народа” объяснили, когда в Украине закончится эпоха бедности. Как сообщалось, признаком завершения в Украине “эпохи бедности” станет повышение средней пенсии с 3 до 5-6 тыс. грн в течение следующих пяти лет.
По материалам Finance.UA
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