В "Слуге народа" объяснили, когда в Украине кончится эпоха бедности

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Признаком завершения в Украине “эпохи бедности” станет повышение средней пенсии с 3 до 5-6 тыс. грн в течение следующих пяти лет.
Об этом рассказала депутат Верховной Рады от партии “Слуга народа” Роксолана Пидласая, комментируя планы украинских властей.
“Давайте говорить о каких-то конкретных показателях результативности. Для меня совершенно ужасной является цифра, что средняя пенсия сегодня в Украине 3 тыс. грн. Невозможно жить на эти деньги”, – заявила Пидласая.
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“У кого-то даже меньше, чем 3 тыс. грн. Это недостойная жизнь для пенсионеров. Для меня показателем того, что у нас завершается эпоха бедности, стал бы постепенный рост этих пенсий в течение пяти лет до 5-6 тыс. грн”, – сказала она.
Депутат уточнила, что средняя пенсия в 5 тыс. грн еще не означает, что “эпоха бедности” завершилась, но “это будет большой шаг в этом направлении”. Пидласая констатировала, что в Украине средняя пенсия растет очень медленно, нужно это ускорять”.
Также нардеп отметила, что бедность зависит от того, как национальный доход распределяется между гражданами”.
“Есть такие страны, в которых работает одна отрасль, например, добывающая. Классическое ресурсное проклятие. При этом выгоду получает 0,5% самых богатых людей, которые заняты в этом добывающем бизнесе. Наша цель – более справедливое распределение этого богатства в первую очередь, а во вторую очередь – прибыли, которую государство, бизнес и вся экономика получает”, – заключила она.
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