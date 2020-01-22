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Mojo показала умные контактные линзы с технологией дополненной реальности (фото)

Mojo показала умные контактные линзы с технологией дополненной реальности (фото)

Несколько лет назад компания Mojo Vision запатентовала умные контактные линзы с технологией AR. Теперь она, наконец, демонстрирует опытный образец. Инженеры изобрели дисплей, систему насыщения кислородом, микрочип и инструменты управления энергией, а также разработали алгоритмы отслеживания движения глаз.

Линзы Mojo обещают предоставлять пользователям полезную и своевременную информацию без необходимости смотреть на экран или отвлекаться от разговора. Внешне они выглядят как обычные косметические контактные линзы, меняющие цвет глаз. Однако на самом деле это целый компьютер с крошечными дисплеями, батареями и другим, пишет Venture Beat.

По словам руководства, за эти годы компании удалось сделать несколько технологических прорывов, в частности, создать маленький и вместительный динамический дисплей с плотностью пикселей более 200 миллионов ppi, энергетически эффективный датчик изображений, оптимизированный для компьютерного зрения, беспроводное радио и сенсоры движения для стабилизации изображений.

“Это жесткие, газопроницаемые линзы. Они очень удобны, так как надеваются на белок глаза”, – пояснил Стив Синклер, старший вице-президент компании.

В компании заявили, что будут подгонять линзу под владельца, чтобы она не поворачивалась и не выпадала.

Сейчас купить линзы Mojo нельзя, но они уже проходят испытания в ряде учреждений США. Когда продукт появится на рынке и сколько будет стоить, Синклер тоже не сообщает.

Сначала линзы будут использовать в медицинских целях – они помогут людям со слабым зрением лучше различать формы объектов, например, дорожные знаки.

Справка Finance.ua:

  • Компания Mojo была основана в 2015 году и объединяет в команде бывших сотрудников Apple, Amazon, Google, HP, Microsoft, Motorola, а также специалистов по офтальмологии и медицинских технологий из CooperVision, Abbott, Johnson & Johnson, Medtronic, Philips Healthcare и Zeiss Ophthalmology.
  • Французские разработчики из IMT Atlantique заинтересовали своими умными контактными линзами Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.
  • Устройство не только улучшает зрение, но и передает визуальную информацию с помощью беспроводной сети.
По материалам Телеканал 24
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