Mojo показала умные контактные линзы с технологией дополненной реальности (фото)

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Несколько лет назад компания Mojo Vision запатентовала умные контактные линзы с технологией AR. Теперь она, наконец, демонстрирует опытный образец. Инженеры изобрели дисплей, систему насыщения кислородом, микрочип и инструменты управления энергией, а также разработали алгоритмы отслеживания движения глаз.
Линзы Mojo обещают предоставлять пользователям полезную и своевременную информацию без необходимости смотреть на экран или отвлекаться от разговора. Внешне они выглядят как обычные косметические контактные линзы, меняющие цвет глаз. Однако на самом деле это целый компьютер с крошечными дисплеями, батареями и другим, пишет Venture Beat.
По словам руководства, за эти годы компании удалось сделать несколько технологических прорывов, в частности, создать маленький и вместительный динамический дисплей с плотностью пикселей более 200 миллионов ppi, энергетически эффективный датчик изображений, оптимизированный для компьютерного зрения, беспроводное радио и сенсоры движения для стабилизации изображений.
“Это жесткие, газопроницаемые линзы. Они очень удобны, так как надеваются на белок глаза”, – пояснил Стив Синклер, старший вице-президент компании.
В компании заявили, что будут подгонять линзу под владельца, чтобы она не поворачивалась и не выпадала.
Сейчас купить линзы Mojo нельзя, но они уже проходят испытания в ряде учреждений США. Когда продукт появится на рынке и сколько будет стоить, Синклер тоже не сообщает.
Сначала линзы будут использовать в медицинских целях – они помогут людям со слабым зрением лучше различать формы объектов, например, дорожные знаки.
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