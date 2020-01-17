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В Минздраве рассказали, сколько украинцев подписали декларации с врачом

В Минздраве рассказали, сколько украинцев подписали декларации с врачом

В Украине 29 млн человек подписали декларацию с врачами о предоставлении медицинских услуг. В министерстве здравоохранения планируют расширить доступ к семейным врачам для еще большего количества украинцев.

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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«У нас 29 млн населения подписали декларации. Мы понимаем, что это не все население. Это значит, что нужно работать с людьми, с местной властью, которая должна создать условия, чтобы семейный врач на их территории был», — рассказала Зоряна Скалецкая.

Так, по ее словам, министерство примет несколько решений, которые расширят доступ к семейному врачу и сформируют тенденцию обращаться к нему, если есть необходимость.

«Ибо одна из функций семейного врача, кроме предоставления рецептов, является информирование и поддержка граждан в здоровом образе жизни. Он должен помочь, проконсультировать или по диете, чтобы не запустить заболевание, или по вопросу избыточного веса, даже если еще не появились проблемы со здоровьем. Это все поддержка в определенных вопросах, которые возникают относительно своего здоровья. У нас нет еще такой привычки, но она должна появиться. Семейный врач должен быть открытым к такому разговору и рекомендациям», — резюмирует министр.

До 1 апреля в правительстве активно готовятся к проведению второй очереди медицинской реформы в Украине, в частности, к системе eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента.

По материалам УНН
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