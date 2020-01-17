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В системе eHealth запустят новые сервисы

В системе eHealth запустят новые сервисы

В системе eHealth решили проблему защиты персональных данных пациентов – система получила аттестат соответствия комплексной защите информации. Это позволит запустить новые сервисы в системе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в FACEBOOK.

По его словам, этот шаг очень важен, так как до 1 апреля Минцифры активно готовится к внедрению второй очереди медицинской реформы.

Что станет доступно в eHealth:

  • подключаются учреждения специализированной медицинской помощи;
  • заработают электронные направления;
  • будет введена в действие электронная медицинская карта пациента.

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“Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн”, – отмечает Федоров.

Справка Finance.ua:

  • Система eHealth начала работать в тестовом режиме в сентябре 2017 года.
  • Более 1400 учреждений по оказанию первичной медицинской помощи уже зарегистрированы в eHealth. Декларацию о выборе врача в эти учреждения подали более 28 млн пациентов, которых обслуживают более 25 тыс. семейных врачей, педиатров и терапевтов.
  • В рамках системы действует правительственная программа Доступные лекарства, где по состоянию на ноябрь были зарегистрированы 1132 аптеки и 7 тыс. мест отпуска лекарств.
  • С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме.
По материалам Finance.UA
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