В системе eHealth запустят новые сервисы

В системе eHealth решили проблему защиты персональных данных пациентов – система получила аттестат соответствия комплексной защите информации. Это позволит запустить новые сервисы в системе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в FACEBOOK.

По его словам, этот шаг очень важен, так как до 1 апреля Минцифры активно готовится к внедрению второй очереди медицинской реформы.

Что станет доступно в eHealth:

подключаются учреждения специализированной медицинской помощи;

заработают электронные направления;

будет введена в действие электронная медицинская карта пациента.

“Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн”, – отмечает Федоров.

Справка Finance.ua:

Система eHealth начала работать в тестовом режиме в сентябре 2017 года.

Более 1400 учреждений по оказанию первичной медицинской помощи уже зарегистрированы в eHealth. Декларацию о выборе врача в эти учреждения подали более 28 млн пациентов, которых обслуживают более 25 тыс. семейных врачей, педиатров и терапевтов.

В рамках системы действует правительственная программа Доступные лекарства, где по состоянию на ноябрь были зарегистрированы 1132 аптеки и 7 тыс. мест отпуска лекарств.