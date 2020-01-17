В системе eHealth запустят новые сервисы

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В системе eHealth решили проблему защиты персональных данных пациентов – система получила аттестат соответствия комплексной защите информации. Это позволит запустить новые сервисы в системе.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в FACEBOOK.
По его словам, этот шаг очень важен, так как до 1 апреля Минцифры активно готовится к внедрению второй очереди медицинской реформы.
Что станет доступно в eHealth:
“Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн”, – отмечает Федоров.
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