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Что даст Стратегия развития финансового сектора гражданам (инфографика)

Что даст Стратегия развития финансового сектора гражданам (инфографика)

Стратегия развития финансового сектора до 2025, которую на прошлой неделе подписали финансовые регуляторы, на самом деле о людях.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

Граждане и бизнес, являющиеся потребителями финансовых услуг, находятся в центре финансовой системы и ее развития.

Дорожная карта Стратегии до 2025 содержит много шагов, которые позитивно повлияют на украинцев. В частности, шаги, стимулирующие внедрение финансовых онлайн-услуг, делают доступной ипотеку, защищают права потребителей финансовых услуг.

Что планируют сделать:

  • К концу 2020 года регуляторы планируют подготовить изменения в законодательство, которые усилят защиту прав кредиторов, предоставляющих ипотеку, урегулируют ипотечное кредитование под залог объектов незавершенного строительства. Это будет способствовать возобновлению ипотечного кредитования.
  • Утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. К концу 2024 года регуляторы планируют внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента. Эти и другие предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать появлению новых финансовых онлайн-услуг и удобству услуг.
  • Обеспечить прозрачность и понятность рекламы финансовых услуг. А к концу 2021 года обязать финансовые учреждения (не только банки) раскрывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов, страховых услуг и тому подобное. То есть потребители будут понимать свои расходы на получение и обслуживание финансовых услуг.
  • Создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни.
По материалам Finance.UA
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