Что даст Стратегия развития финансового сектора гражданам (инфографика)

Стратегия развития финансового сектора до 2025, которую на прошлой неделе подписали финансовые регуляторы, на самом деле о людях.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

Граждане и бизнес, являющиеся потребителями финансовых услуг, находятся в центре финансовой системы и ее развития.

Дорожная карта Стратегии до 2025 содержит много шагов, которые позитивно повлияют на украинцев. В частности, шаги, стимулирующие внедрение финансовых онлайн-услуг, делают доступной ипотеку, защищают права потребителей финансовых услуг.

Что планируют сделать:

К концу 2020 года регуляторы планируют подготовить изменения в законодательство, которые усилят защиту прав кредиторов, предоставляющих ипотеку, урегулируют ипотечное кредитование под залог объектов незавершенного строительства. Это будет способствовать возобновлению ипотечного кредитования.

Утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. К концу 2024 года регуляторы планируют внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента. Эти и другие предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать появлению новых финансовых онлайн-услуг и удобству услуг.

Обеспечить прозрачность и понятность рекламы финансовых услуг. А к концу 2021 года обязать финансовые учреждения (не только банки) раскрывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов, страховых услуг и тому подобное. То есть потребители будут понимать свои расходы на получение и обслуживание финансовых услуг.