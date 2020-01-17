Глава "Нафтогаза" назвал условия для закупок российского газа

Возможность закупки НАК “Нафтогаз Украины” природного газа непосредственно у “Газпрома” будет зависеть и от цены, которую будет готова предложить российская компания, и от решения украинского правительства.

Об этом заявил председатель правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала “Украина 24”.

“Это (закупка. – Ред.) будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля НАК “Нафтогаз Украины” – это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену “Газпром” нам не предлагал ни разу”, – сказал он, добавив при этом, что пока ничего не мешает “Газпрому” выйти с конкурентными предложениями.

“НАК “Нафтогаз” регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ, и ничего не мешает “Газпрому”, например, прийти на аукционы, предложить нам любую цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важен политический аспект… Скорее всего, такой вопрос станет предметом рассмотрения правительства”, – отметил председатель правления НАК.

Коболев добавил, что в прошлом году перед проведением переговоров по транзиту газа среди директив правительства отсутствовали какие-либо предписания по обсуждению с российской стороной вопросов прямых поставок газа.

“Из директив опцию по договоренностям по импорту газа “Газпрома” была удалена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать такое разрешение? Будет зависеть от них”, – подчеркнул председатель правления НАК.