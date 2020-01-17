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Пассажиры "Интерсити" могут остаться без еды и кофе

Пассажиры "Интерсити" могут остаться без еды и кофе

Пассажиры “Укрзализныци”, в частности поездов “Интерсити” и “Интерсити+” (Украинская железнодорожная скоростная компания – УЖСК) могут остаться без питания. Причина в том, что УЗ с октября прошлого года не может провести конкурс по выбору поставщика соответствующих услуг. При этом сам конкурс уже заподозрили в наличии коррупционной составляющей.

Так, конкурс на закупку услуг питания в поездах “Интерсити” был оглашен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, в силу нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведение остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

Основанием для такого решения стали следующие аргументы искового заявления одного из участников конкурсного отбора — ООО “Вог Кафе”:

— подписание концессионного договора заявлено в конкурсной документации на 4 года, вместо определенных ЗУ “О концессии” 5-ти лет;

— отсутствуют надлежащие публикации о проведении конкурсного отбора, предусмотренные требованиями Закона;

— определенные УЗ этапы конкурса не отвечают нормам ЗУ “О концессии”, в частности, упущен этап “предварительный отбор претендентов (преквалификация);

— сокращен срок подачи заявок на участие в отборе, что на каждом из этапов отбора лишает потенциальных участников возможности принять участие в конкурсе;

— расчет обеспечения конкурсного предложения в размере 2 000 000 грн не подтвержден конкурсной документацией.

Поскольку, состоянием на декабрь, УЗ завершить проведение конкурса не удалось, то временно контракт на поставку продуктов питания в поездах “Интерсити” был продлен с предыдущим многолетним партнером УЗ — ООО “Вог Кафе” — на один месяц.

В компании согласились обеспечивать пассажиров питанием на протяжении всего января. Также “Вог Кафе” согласилось значительно увеличить концессионный платеж в пользу УЖСК, но параллельно настаивает на необходимости проведения конкурсного отбора со в соответствии с действующим законодательством.

Однако, в самой “Укрзализныце” устранять определенные судом нарушения пока не спешат, проводить конкурс через платформу “Прозорро” также отказались.

По материалам УНН
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