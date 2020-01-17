Как растут цены на жилье - Госстат

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В 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Первичный рынок – цены выросли на 7,9%, на вторичном – на 8,9%.
Подорожание за год:
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