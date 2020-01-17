Как растут цены на жилье - Госстат

В 4 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Первичный рынок – цены выросли на 7,9%, на вторичном – на 8,9%.

Подорожание за год:

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 7,4%, на вторичном – на 11,1%,

двухкомнатные квартиры на первичном рынке – на 8,1%, на вторичном – на 9,8%,

трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,1%, на вторичном – на 5,9%.

Справка Finance.ua:

Цены на одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в Киеве во втором полугодии 2019 года выросли в среднем на 11%, или на $7 150.

Среди самых дорогих трехкомнатные квартиры в Голосеевском – $113 000 и Печерском районах – $230 000.

Самые дешевые однокомнатные квартиры были в Святошинском районе, где их можно купить в среднем за $33 000;

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