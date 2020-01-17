Чешский перевозчик подал заявку на запуск поезда в Украину

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Крупнейший частный железнодорожный перевозчик Чехии RegioJet планирует этим летом открыть маршрут между Прагой и станцией Мостиска-2 во Львовской области.
Об этом сообщает издание Rynek kolejowy.
Отмечается, что в конце 2019 года оператор подал заявку в Администрацию железнодорожного транспорта Польши (UTK) о возможном запуске своих поездов по маршруту Прага – Перемышль – Медыка (на границе с Украиной).
Компания намерена начать пассажирские перевозки из Праги через Пардубице, Остраву, Богумин (Чехия), Краков, Жешув, Перемышль, Медыка (Польша) до станции Мостиска 2, что во Львовской области.
“Мы подтверждаем, что этот запрос был получен. Сейчас он проверяется с точки зрения полноты и соответствия требованиям положений о предоставлении так называемого открытого доступа. Вполне возможно, что перевозчик будет вызван для устранения формальных недостатков. Оператор указал в заявке, что он хотел бы выполнять перевозки по маршруту Мостиска-Прага с 14 июня 2020 года”, – сказал пресс-секретарь Администрации железнодорожного транспорта Польши Томаш Франкивски.
В свою очередь в RegioJet обещают предложить комфортные условия поездки по цене, которая будет конкурентоспособной по сравнению с автобусными и авиаперевозками.
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