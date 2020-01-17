Прошлые контракты с Газпромом стоили Украине экономического роста - Нафтогаз

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Контракты на поставку и транзит российского газа, заключенные в 2009 году, привели к тому, что экономика Украины не росла, а Газпрому перечисляли десятки миллиардов долларов ежегодно.
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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По его словам, контракты, заключенные между тогдашним премьером Украины Юлией Тимошенко и президентом России Владимиром Путиным, можно назвать «контрактами века» из-за того, что окончательная сумма контрактов превышала 250 миллиардов долларов – не самая большая за всю историю человечества.
«Они (газовые контракты 2009 года. – Ред.) были самым важным фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила сорокамиллионную нацию стабильного экономического роста», – сообщил Витренко.
Кроме этого, Витренко отметил, что арбитражное производство, в котором Нафтогаз оспаривал условия контрактов (и победил), было крупнейшим в истории по суммам требований – более 100 миллиардов долларов.
Витренко отметил, что сейчас Украине нужно проанализировать контракты на транзит с 2009 года на предмет заинтересованности в них Европы и США, а также «извлечь правильные уроки» из этой истории.
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