В США H&M разрешит оплачивать покупки не сразу

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Шведский бренд одежды H&M разрешит американским покупателям оплатить покупки в онлайн или оффлайн магазине в течение месяца после получения одежды.
Как передает AP, бренд одежды совместно со шведским банком Klarna разработали функцию Pay Later.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно быть участником программы лояльности H&M. В приложении компании можно выбрать способ и время оплаты товаров. Так, можно отложить оплату на месяц или разбить ее на несколько частей. Вся информация о покупках будет доступна в приложении.
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