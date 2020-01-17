В США H&M разрешит оплачивать покупки не сразу

Шведский бренд одежды H&M разрешит американским покупателям оплатить покупки в онлайн или оффлайн магазине в течение месяца после получения одежды.

Как передает AP, бренд одежды совместно со шведским банком Klarna разработали функцию Pay Later.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно быть участником программы лояльности H&M. В приложении компании можно выбрать способ и время оплаты товаров. Так, можно отложить оплату на месяц или разбить ее на несколько частей. Вся информация о покупках будет доступна в приложении.