0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

В США H&M разрешит оплачивать покупки не сразу

В США H&M разрешит оплачивать покупки не сразу

Шведский бренд одежды H&M разрешит американским покупателям оплатить покупки в онлайн или оффлайн магазине в течение месяца после получения одежды.

Как передает AP, бренд одежды совместно со шведским банком Klarna разработали функцию Pay Later.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно быть участником программы лояльности H&M. В приложении компании можно выбрать способ и время оплаты товаров. Так, можно отложить оплату на месяц или разбить ее на несколько частей. Вся информация о покупках будет доступна в приложении.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.