0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 208 0

ЧАЭС заказала утилизацию тысяч аккумуляторов, ламп и мониторов за 1 копейку

ЧАЭС заказала утилизацию тысяч аккумуляторов, ламп и мониторов за 1 копейку

ГСП “Чернобыльская АЭС” по результатам тендера заключило соглашение с ООО “Центр управления отходами” об услугах по утилизации отработанных товарно-материальных ценностей на 1 копейку.

В 2020 году компания должна утилизировать до 8400 кг аккумуляторов, 8 тысяч 250 штук люминесцентных ламп, 7500 кг автомобильных шин и 100 штук компьютерных мониторов.

Отмечается, что в договоре есть пункт, что исполнитель “подтверждает, что стоимость услуг экономически обоснована, рассчитана по обычным ценам и нормам расхода ресурсов” и пр.

ГСП “Чернобыльская АЭС” ожидало, что стоимость утилизации составит 56 тысяч гривен. На торги пошли три компании: вышеупомянутый “Центр управления отходами” с ценой 1 копейка, киевское ООО “Укрэкосервис” Максима Игнатенко с ценой 53 тысячи гривен и винницкое ООО “Винэкоресурс” Руслана Кабака с ценой 50 тысяч гривен.

Во время аукциона последние два участника снизили цены до 47 тысяч гривен.

По материалам Наші гроші
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.