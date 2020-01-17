Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богато

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты давали такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос стал подниматься лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло.
Об этом пишет сайт “Сегодня”.
Перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного.
Президент инвестиционного фонда “Универ” Тарас Козак уверен, что это позволит увеличить размер пенсий для тех, кто будет делать отчисления в систему обязательного накопительного страхования.
“Этот законопроект только внесен, и он еще наверняка будет претерпевать изменения. Так что пока я могу сказать только одно: хорошо, что он внесен в Раду. Внедрение второго уровня пенсионного обеспечения, обязательного накопительного, давно стоит в повестке дня, фактически с 2003 года. И отсутствие такой системы – большая проблема в нескольких аспектах”, – говорит эксперт.
Читайте также: Накопительные пенсии в Украине: какие взносы обяжут платить украинцев
Он заметил, что без накопительной системы пенсионеры не могут жить богато.
“В условиях старения населения, экономических кризисов, выезда за границу трудоспособного населения средств в Пенсионном фонде не хватает, и его надо дотировать из бюджета. То есть солидарная система сама по себе не работает”, – объясняет экономист.
“Во всех странах уже поняли, что солидарная система не может обеспечить более-менее достойную пенсию. Нужен комплекс из нескольких видов пенсий. Во-вторых, накопительные пенсии – это “длинные” и дешевые деньги в экономике. У нас вот плохие дороги, старые коммуникации – вся инфраструктура городов изношена на 100%. Их надо менять, но где взять на это деньги? У государства таких денег нет. А привлекать инвестиции – дорого, ведь водопровод или канализация окупаются только за 20 лет”, – говорит президент инвестфонда.
Он напомнил, что во многих странах мира используют на эти цели деньги пенсионных фондов, которые имеют “длинные” деньги, то есть которые люди платят годами и десятилетиями, но не используют их. К тому же это дешевые деньги.
“То есть если инфляция 2%, пенсионный фонд готов размещать эти деньги под 3-4%. Такие дешевые деньги больше взять неоткуда. А так, с одной стороны, гражданин будет иметь более надежную инфраструктуру и еще и доходы на свой вклад”, – резюмировал Тарас Козак.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 25376 14
Обнародованы зарплаты министров10 ч. назад - 1299 9
Украинцам пересчитали платежки за тепло7 ч. назад - 1724 8
Введен новый налог на продажу автомобилей11 ч. назад - 12603 6
Дубилет хочет упростить общение бизнеса с военкоматами11 ч. назад - 1308 5
Введен новый налог на продажу автомобилей11 ч. назад - 12603 6
ПФУ снизил показатель средней зарплаты13 ч. назад - 12231 1
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году14 ч. назад - 5751 3
В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга8 ч. назад - 3564 1
Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)Вчера, 23:19 - 3180
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1730
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1089
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1022 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1962
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2088 1