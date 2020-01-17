ООН зафиксировала самый низкий рост мировой экономики за десять лет

Под влиянием длительных торговых споров рост мировой экономики в 2019 году был самым низким за последнее десятилетие.

Об этом говорится в отчете ООН «Всемирная экономическая ситуация и перспективы 2020 года», обнародованном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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В прошлом году, по данным отчета, рост составил 2,3%.

“Однако в мире может наблюдаться небольшое оживление экономической активности в 2020 году с ростом на 2,5%. Но обострение отношений в торговой сфере, финансовые потрясения или эскалация геополитической напряженности могут сорвать возобновление роста”, – сказал главный экономист ООН, помощник Генсека ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, представляя отчет.

При неблагоприятном сценарии, отметил он, мировой рост упадет до 1,8%. Длительная слабость глобальной экономической активности может обусловить значительные препятствия для устойчивого развития, в частности для преодоления бедности и создания рабочих мест.

В то же время, как сказано в отчете, “неравенство и углубление климатического кризиса подпитывают недовольство во многих частях мира”.

В США, “учитывая политическую неопределенность, недостаточную деловую уверенность и ослабление фискального стимулирования”, ожидается сокращение роста ВВП с 2,2% в 2019 году до 1,7% в 2020-м.

В ЕС “производство по-прежнему будет сдерживаться глобальной неопределенностью, но частично это будет компенсироваться устойчивым ростом частного потребления, что позволит несколько увеличить рост ВВП с 1,4% в 2019 году до 1,6% в этом году”, – говорится в документе.

Согласно отчету, самыми быстрыми темпами будут развиваться страны Восточной Азии, которые будут служить весомым источником глобального роста. В Китае прогнозируется постепенное замедление роста ВВП с 6,1% в 2019 году до 6% в 2020-м и 5,9% – в 2021 году. Ожидается также некоторый рост экономики в крупных развивающихся странах, в частности Бразилии, Индии, Мексике, России и Турции.

На карте, где обозначена динамика ВВП на душу населения каждой страны, видно, что экономический спад ожидается в Венесуэле, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Анголе, Замбии, Судане, Иране, Омане.

Украина обозначена как территория с прогнозом роста от 2 до 5% на душу населения. Россия – от 0,5 – до 2%, Польша и Молдова – более 5%.