Межбанк: спекулянты активно пользуются неопределенностью курса

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Понедельник снова не даст скучать ни банкам, ни клиентам, ни самому Нацбанку.
С одной стороны – раздутый ажиотаж вокруг заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке (как мы и предупреждали еще в своем утреннем пятничном прогнозе) – быстро “сдулся” и отставки не произошло. Но спекулянты попытались на этом сыграть, в том числе и на международных рынках с украинскими валютными облигациями. И это им частично удалось. Бумаги в долларе с погашением в 2032 году поднялись по доходности до 6,04% годовых.
С другой стороны – рост клиентского спроса последних дней прошлой недели даже на фоне периода бюджетных платежей у компаний – привел в росту котировок межбанка и реакции на это наличного, где доллар при продаже в выходные стоил уже 24,30-24,40 гривен и выше.
Но завтра новый аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ на общую сумму 6 млрд гривен по номиналу, из которых 4 млрд – долгосрочные бумаги. Они очень интересны нерезидентам и в период с 20 по 22 января (подготовка, проведение и расчеты по аукциону) на межбанке будет продаваться нерезидентская валюта под покупки этих облигаций. Это играет в пользу гривны и позволит Нацбанку опять выкупать доллар в резервы. Но именно скупка валюты регулятором и мешает в эти моменты курсу существенно просесть.
Неопределенностью ситуации по дальнейшему движению курса активно пользуются спекулянты. Подстраиваясь под действия крупных игроков, они раскачивают курс и сегодня продолжат в том же духе.
По факту – основными законодателями курсового тренда по курсу на сегодня будут НБУ и нерезиденты. Цена выкупа Нацбанком излишка доллара в сочетании с объемами продаж валюты иностранцами под покупки облигаций – и будут диктовать местным игрокам коридор по курсу на торгах.
Мы прогнозируем на понедельник заключение до 580-640 сделок при объемах операций в пределах до $210-250 млн. И коридор по доллару в пределах 24,10-24,40 гривен с очень вероятным выходом на торги Нацбанка с выкупом валюты в резервы.
Владельцы обменок продолжат оперативно реагировать на колебания курса на межбанке и корректировать свои ценники в течение дня.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,27 / 24,30
евро – 26,93 / 26,97
российский рубль – 0,3946 / 0,3955
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