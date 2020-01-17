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Владельцы iPhone 11 смогут полностью выключать поиск геолокации

Владельцы iPhone 11 смогут полностью выключать поиск геолокации

Компания Apple тестирует функцию полного отключения отслеживания местонахождения iPhone 11. Функцию тестируют для iOS 13.3.1.

Об этом сообщает Mashable.

Журналист Брэндон Буч заметил, что бета-версия iOS 13.3.1 позволяет полностью выключать в iPhone 11 чип U1.

Ранее пользователи iPhone 11 обнаружили, что U1 позволял отслеживать местоположение пользователя. Он работал, даже если выключить поиск геолокации.

Чип U1 поддерживает широкополосную связь. Он позволяет определять местоположение с точностью 5-10 см.

По материалам УКРИНФОРМ
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