В КГГА назвали сроки запуска Wi-Fi в метро

Запуск компанией-инвестором установленного оборудования и программного обеспечения для Wi-Fi сети в столичном метрополитене на 12 станциях первого пускового комплекса планируется к апрелю этого года.

Об этом в комментарии УНН сообщили в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

“Между Департаментом экономики и инвестиций, КП “Киевский метрополитен” и ООО “Москито Мобайл” (инвестор) был заключен инвестиционный договор от 2 декабря 2014 №050-13/і/143 о строительстве Wi-Fi сети в Киевском метрополитене для предоставления качественных телекоммуникационных услуг жителям и гостям города”, – говорится в ответе.

Как указано, в связи с невыполнением инвестором взятых на себя обязательств и на основании решения постоянно действующей комиссии по привлечению инвесторов, созданной распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 22 октября 2007 №1403, действие инвестиционного договора фактически прекращено 1 февраля 2018 года.

Впрочем, в КГГА напомнили, что по решению от 16 апреля 2019 г. Хозяйственный суд Киева признал недействительным односторонний отказ Департамента экономики и инвестиций КГГА от инвестиционного договора с ООО “Москито Мобайл” и обязал КП “Киевский метрополитен” предоставить доступ к установленному на объектах оборудованию инвестора (дело №910/1289/19).

“По информации инвестора, предоставленной соответствующими письмами, а настоящее время ООО “Москито Мобайл” находится в процессе завершения технического аудита. В связи с вышеизложенным, запуск установленного оборудования и программного обеспечения пускового комплекта №1 (12 станций, 7 гонки, 33 единицы подвижного состава метрополитена) планируется к 1 апреля 2020 года”, – говорится в ответе.