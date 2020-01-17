"Укрзализныця" купила кондиционеры в пять раз дороже обычных

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Филиал “Центр обеспечения производства” АО “Украинская железная дорога” 3 января по результатам тендеров заказал АО “Завод Экватор” кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн гривен.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наші гроші”.
До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов крышевой системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составляла 1,50 млн гривен.
Речь идет о кондиционерах АВК-25. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.
Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для “Укрзализныци”.
В 2018 году “ЦЗВ” заказывал посреднику ЧП “СП Климатехника” кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн гривен. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас – два компрессора.
Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации – два года после введения в действие.
Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.
Производитель “Завод “Экватор” принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору – депутату Николаевского горсовета от партии “Наш край”, а директором завода является Юрий Неделько.
Единственным конкурентом было харьковское ООО “НПО “А.Т.О.Р.” Владимира Морозова с продукцией того же “Экватора”, причем никто не снижал цену в ходе аукционов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - экспертВчера, 05:08 - 6872 12
Укрпочта объяснила, как ускорить доставку из китайских интернет-магазинов14.08.2015, 16:30 - 24941 10
Обнародованы зарплаты министров5 ч. назад - 867 8
Украинцам пересчитали платежки за тепло2 ч. назад - 869 5
Введен новый налог на продажу автомобилей7 ч. назад - 6693 5
ПФУ снизил показатель средней зарплаты9 ч. назад - 10662 1
Введен новый налог на продажу автомобилей7 ч. назад - 6693 5
Что должны помнить предприниматели о РРО в 2020 году10 ч. назад - 4109 3
Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)Вчера, 19:06 - 3303
Skoda представит внедорожную версию компактного кроссовера Kamiq (фото)Вчера, 23:19 - 2868
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 1645
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1046
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1000 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1924
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2061 1