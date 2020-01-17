Вклад строительной отрасли в ВВП должен быть на уровне 6% - Гончарук

Кабинет Министров Украины имеет целью достичь 6% уровня вклада от строительной отрасли в ВВП Украины.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Telegram.

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“В прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Правительство имеет целью достичь среднеевропейского уровня в 6%. Это значительно ускорит темпы роста экономики”, – заявил Гончарук.

Он отметил, что правительство сделает все для стимулирования строительной отрасли в Украине: проведет дерегуляцию отрасли, откроет кадастры, обеспечит государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот) и будет работать над тем, чтобы в Украине уже в этом году появилась доступная ипотека 11-12%.

“Современная архитектурно-строительная отрасль с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда – абсолютно достижимая цель. Мы усердно над этим работаем”, – подчеркнул Премьер-министр.