Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую арестовали с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога за предложение взятки, вышла из СИЗО после внесения средств.
Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
“За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности”, – отметила она.
После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.
Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила.
По данным источников УП, почти миллион гривен внес за Чеботарёву ее товарищ.
16 января и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву, которую подозревают в подкупе сотрудника прокуратуры, отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук подал в отставку8 ч. назад - 3539 13
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)3 ч. назад - 2153 10
Что входит в тариф на воду: разъяснение Киевводоканала (инфографика)9 ч. назад - 1619 8
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 5177 8
Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке9 ч. назад - 2067 7
Google опубликовал график, когда Chrome перестанет работать на всех платформахВчера, 23:30 - 5177 8
Гончарук подал в отставку8 ч. назад - 3539 13
Нацбанк объяснил скачки курса доллара на наличном рынкеВчера, 17:01 - 2996
Индекс Биг-Мака: гривна в десятке самых недооцененных валют9 ч. назад - 2253
Украинцы назвали достаточный уровень зарплаты для нардепов (опрос)3 ч. назад - 2153 10
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)6 ч. назад - 276
Microsoft запустил новый браузерВчера, 14:33 - 524
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Позавчера, 15:21 - 608 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1559
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1813 1