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Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО

Глава одесской налоговой, пойманная на взятке, вышла из СИЗО

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую арестовали с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога за предложение взятки, вышла из СИЗО после внесения средств.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

“За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности”, – отметила она.

После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила.

По данным источников УП, почти миллион гривен внес за Чеботарёву ее товарищ.

16 января и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботарёву, которую подозревают в подкупе сотрудника прокуратуры, отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога.

По материалам Економічна Правда
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