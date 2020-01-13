Алексей Авраменко: IBAN в Украине. Как нововведение повлияет на сектор платежей

С 13 января 2020 все финансовые перечисления происходят только с использованием IBAN (International Bank Account Number). Это означает, что счета клиентов всех украинских банков изменят свой формат.

Как это нововведение отразится на финтех-отрасли, платежных терминалах и взаимоотношениях банков и клиентов? Все это решил уместить в одной колонке, специально для читателей Finance.ua.

Главная задача IBAN – стандартизировать счета, открытые в украинских банках, и приблизить их к европейским стандартам. Вместо нескольких строк в счете (код страны, код банка (МФО) и номер счета) отныне указывается лишь одна строка, содержащая 29 буквенно-цифровых символа (страна, контрольное число, код банка и номер счета). Это значительно снижает риск ошибки, упрощает электронные расчеты и увеличивает скорость работы.

Еще один плюс, IBAN можно зашить как реквизиты в QR-коды и любые метки – достаточно отсканировать код и счет уже будет сформирован.

А учитывая, что в апреле НБУ переводит СЭП на круглосуточный формат работы, пользователь сможет совершить межбанковский платеж в любое время, находясь в любой точке нашей планеты. Это комфортно, а главное – отвечает европейским стандартам. Но, есть несколько условий, которые могут серьезно затормозить развитие культуры IBAN-платежей среди физлиц.

Во-первых, необходимо создать инфраструктуру приема IBAN-платежей в ритейле. На сегодня украинский ритейл «заточен» под расчеты платежными картами: pos-терминалы, Google Pay, Apple Pay и собственные приложения банков – все направлено на то, чтобы стимулировать человека пользоваться Visa или Mastercard. Но, я знаю, что некоторые финтех-компании уже работают над решением этой проблемы.

Второй вопрос немного сложнее – у нас законодательно не прописан механизм оплаты услуги с личного счета на счет ритейлера (супермаркета, кафе, торгового центра и т.д.).

Необходимо прописать и узаконить процесс прямой оплаты с использованием смартфонов или других девайсов. Как только будет отрегулирован этот вопрос, развитие IBAN-платежей среди физических лиц пойдет намного активнее.

Еще один важный момент, внедрение IBAN и переход на систему прямых платежей со счета на счет, со временем может привести к изменению всей структуры платежей, забрав часть операций у международных платежных систем (Visa/Masterсard и другие).

В будущем это может повлиять на стоимость эквайрингового обслуживания. Прогнозирую уменьшение іnterchange в Украине с 1,5-2% до европейских 0,2-0,5%. Но, как быстро произойдет этот процесс и как это будет контролировать регулятор – пока рано говорить.

На терминальном бизнесе введение IBAN отразится положительно так как адресные платежи станут удобнее. Для совершения оплаты достаточно будет указать только IBAN-номер, а это упросит пользование сервисом. Прогнозирую изменение количества транзакций с пополнения карт на прямое пополнение счета.

В целом, IBAN-платежи позволят Украине гармонизировать счета с европейскими, и, косвенно, облегчат имплементацию директивы ЕС PSD2 (Directive on Payment Services).

Многие эксперты даже называют IBAN «первым шагом внедрения директивы», но это не совсем верно. Внедрение единого с ЕС стандарта счетов действительно может ускорить принятие директивы, но не является обязательным условием имплементации.

Намного важнее – законодательные инициативы НБУ. Уверен, что украинский финансовый рынок уже готов к принятию PSD2 и открытым API. Это позволит финтех-компаниям серьезно заявить о себе на рынке обслуживания аккаунтов физлиц (в том числе и с помощью IBAN-платежей).

Для украинской финансовой системы переход на IBAN – это огромный шаг вперед, который поможет приблизить наш финансовый сектор к европейским стандартам.

Алексей Авраменко, СEO EasyPay