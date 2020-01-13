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Ликвидация банка "Союз": НБУ выиграл дело в Верховном Суде

Ликвидация банка "Союз": НБУ выиграл дело в Верховном Суде

Верховный Суд 15 января отменил решение судов предыдущих инстанций, которые признали незаконным ликвидацию Нацбанком банка “Союз”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“На сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры АО “КБ “Союз”, ведь постановление Правления НБУ “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “КБ “Союз” и решение Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц “О начале процедуры ликвидации АО “КБ “Союз” и делегирования полномочий ликвидатора банка” действуют”, – говорится в сообщении.

Правление НБУ 15 марта 2016 года приняло постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Союз”.

“Основанием для такого решения был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма”, – подчеркнули в регуляторе.

В то же время в мае 2016 года акционер банка С.В. Дяченко подал иск в суд на Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов – он просил признать противоправным и отменить постановление о ликвидации банка “Союз”, а также – обязать НБУ совершить действия по восстановлению функционирования банка.

По материалам Економічна Правда
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