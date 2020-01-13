PepsiCo переводит все свои производства в США на возобновляемую энергетику

Корпорация PepsiCo заявляет, что на 100% обеспечит возобновляемой энергией все свои операции в США, поскольку стремится выполнить обязательства по переходу на возобновляемые источники электроэнергии и сокращению выбросов на 20% к 2030 году. Об этом пишет Fast Company.

Изменение климата «вероятно, самая большая проблема, с которой столкнулась наша продовольственная система», сказал Саймон Лоуден, директор по устойчивому развитию PepsiCo.

«Подумайте о воздействии, которое засуха или уровень грунтовых вод будет оказывать на посевы и фермеров. Таким образом, мы видим, что несем большую ответственность за смягчение последствий изменения климата. Это касается всего в цепочке – от того, как мы выращиваем урожай, до того, как выглядит наша система выхода на рынок, а также то, каково наше производство в контексте энергетики», – рассказал он.

Компания установила солнечные батареи на семи объектах производства в США. PepsiCo планирует получить кредиты на возобновляемую энергию, сертификаты солнечной или ветровой генерации также на других объектах. Компания намерена заключить новые сделки по покупке источников электроэнергии и контракты на финансирование электростанций.

Сокращение выбросов Pepsi на 20% – научно обоснованная цель, разработанная с целью, чтобы глобальное потепление было ниже 2 градусов по Цельсию.