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Суд обязал банк Порошенко перевести 247 миллионов "семьи" Януковича на счета АРМА

Суд обязал банк Порошенко перевести 247 миллионов "семьи" Януковича на счета АРМА

Суд наложил арест на 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития “семьи” Януковича, и обязал МИБ перечислить эти средства на счета АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что 17 января Офис генпрокурора обратился к Агентству по управлению арестованными активами (АРМА) с ходатайством об исполнении решения суда.

В прокуратуре заявляют, что эти средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения экс-президента Виктора Януковича.

“Также изучается вопрос законности нахождения средств “Всеукраинского банка развития” на счетах “Международного Инвестиционного Банка” и устанавливаются причастные к этому решению”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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