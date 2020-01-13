По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,329 млн и 26,372 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 45), максимальный курс продажи доллара 26,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,29-24,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активная заявка по доллару на сумму 77,701 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,3000 – 19 000

24,3200 – 23 000

24,3200 – 100 000

24,3200 – 120 000

24,3200 – 30 000

24,3200 – 8 000

24,3100 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1800 – 1 500

24,2000 – 30 000

24,2000 – 1 500

24,2400 – 3 800

24,2400 – 5 000

24,2500 – 2 000

24,2500 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3548 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2973 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.