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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (51,329 млн и 26,372 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 45), максимальный курс продажи доллара 26,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,29-24,30 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 80 активная заявка по доллару на сумму 77,701 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,3000 – 19 000
24,3200 – 23 000
24,3200 – 100 000
24,3200 – 120 000
24,3200 – 30 000
24,3200 – 8 000
24,3100 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1800 – 1 500
24,2000 – 30 000
24,2000 – 1 500
24,2400 – 3 800
24,2400 – 5 000
24,2500 – 2 000
24,2500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3548 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2973 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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