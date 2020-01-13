Что делать, если таможенники завышают стоимость авто

Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной таможенной стоимости. Такой отказ может быть выдан ​​при наличии веских оснований полагать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена не верно.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.

Как отмечается, таможня обязана вынести письменное решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны причины непризнания изначально заявленной таможенной стоимости.

В случае согласия с решением таможни:

декларант может самостоятельно произвести корректировку заявленной таможенной стоимости в соответствии с расчетами таможни;

подать новую таможенную декларацию следует в течение 10 рабочих дней с даты такого отказа.

В случае несогласия с решением таможни о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободный оборот при условии уплаты:

таможенных платежей согласно начальной заявленной декларантом таможенной стоимости;

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денежного залога в сумме разницы между суммой таможенных платежей, вычисленной таможней и декларантом. Срок денежного залога не может превышать 90 календарных дней со дня выпуска автомобиля в свободный оборот.

В течение 80 дней со дня выпуска автомобиля в свободный оборот декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.

В случае подачи дополнительных документов таможня обязана рассмотреть представленные дополнительные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение. Этим решением таможня может:

или признать изначально заявленную таможенную стоимость и отменить свое решение о корректировке таможенной стоимости. В таком случае денежный залог возвращается декларанту;

или отказать в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов. В таком случае денежный залог зачисляется в бюджет.

Если таможня в течение 5 рабочих дней не дает обоснованного отказа в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена верно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а выданная финансовая гарантия возвращается декларанту.

В ходе этой процедуры вы имеете право обжаловать такое решение в таможенном органе высшего уровня или в суде.