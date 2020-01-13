Что делать, если таможенники завышают стоимость авто

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Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной таможенной стоимости. Такой отказ может быть выдан при наличии веских оснований полагать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена не верно.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в FACEBOOK.
Как отмечается, таможня обязана вынести письменное решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны причины непризнания изначально заявленной таможенной стоимости.
В случае согласия с решением таможни:
В случае несогласия с решением таможни о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободный оборот при условии уплаты:
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В течение 80 дней со дня выпуска автомобиля в свободный оборот декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.
В случае подачи дополнительных документов таможня обязана рассмотреть представленные дополнительные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение. Этим решением таможня может:
Если таможня в течение 5 рабочих дней не дает обоснованного отказа в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена верно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а выданная финансовая гарантия возвращается декларанту.
В ходе этой процедуры вы имеете право обжаловать такое решение в таможенном органе высшего уровня или в суде.
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