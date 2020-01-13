Подземка на Виноградарь: в метрополитене уверили, что строят по графику

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Работы по строительству новых станций метро Сырецко-Печерской ветки на Виноградарь ведутся в плановом порядке.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталия Макогон.
“На сегодня все работы ведутся в плановом порядке”, – отметила Макогон.
Ранее на пресс-конференции в Киеве председатель наблюдательного совета ПАО “Киевметрострой” Олег Токарев сообщил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена откладываются на год.
В ноябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что строительство двух новых станции метро на Виноградарь – “Мостицкой” и “Проспекта Правды” продолжается по графику. Проблем с финансированием объектов нет.
Строительство метро на Виноградарь планируют завершить до 2021 года. Это предусмотрено договором, который заключили Киевский метрополитен и победитель тендера на Prozorro ПАО “Киевметрострой” о продлении Сырецко-Печерской ветки.
Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.
В рамках первой очереди работ на участке в почти 4 километра предполагается сооружение двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды” – и ответвление в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продления линии.
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