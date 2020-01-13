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Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимума

Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимума

Правительство предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума.

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован соответствующий законопроект №2720.

“Определение условий оплаты труда с учетом размера прожиточного минимума имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней, поскольку на его основе определяется минимальный должностной оклад. Следовательно, любое увеличение размера прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету заработной платы работников бюджетной сферы и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель законопроекта:

  • совершенствование подходов определения размеров заработной платы, в частности определения минимальной заработной платы и минимального должностного оклада;

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  • урегулирование вопросов платы за предоставление административных услуг;
  • введение размера штрафной ставки и расчетной единицы, которое создаст возможность для эффективного бюджетного планирования и обеспечит предпосылки для повышения прожиточного минимума до фактического уровня.

Что предлагают авторы:

  • убрать уточнение, что размер минимальной заработной платы не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • минимальный должностной оклад (тарифную ставку) работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, устанавливать в размере, не меньшем чем минимальный размер должностного оклада, установленный на 1 января календарного года для соответствующих категорий работников;
  • минимальный оклад (тарифную ставку) или другую минимальную базовую величину в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций предлагают определять в размере не менее 50% минимальной заработной платы, определенной в соответствии с законом;

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  • для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
По материалам Finance.UA
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