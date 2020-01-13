Должностные оклады предлагают отвязать от размера прожиточного минимума

Правительство предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума.

На сайте Верховной Рады был зарегистрирован соответствующий законопроект №2720.

“Определение условий оплаты труда с учетом размера прожиточного минимума имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней, поскольку на его основе определяется минимальный должностной оклад. Следовательно, любое увеличение размера прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету заработной платы работников бюджетной сферы и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель законопроекта:

совершенствование подходов определения размеров заработной платы, в частности определения минимальной заработной платы и минимального должностного оклада;

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урегулирование вопросов платы за предоставление административных услуг;

введение размера штрафной ставки и расчетной единицы, которое создаст возможность для эффективного бюджетного планирования и обеспечит предпосылки для повышения прожиточного минимума до фактического уровня.

Что предлагают авторы:

убрать уточнение, что размер минимальной заработной платы не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

минимальный должностной оклад (тарифную ставку) работников предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, устанавливать в размере, не меньшем чем минимальный размер должностного оклада, установленный на 1 января календарного года для соответствующих категорий работников;

минимальный оклад (тарифную ставку) или другую минимальную базовую величину в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций предлагают определять в размере не менее 50% минимальной заработной платы, определенной в соответствии с законом;