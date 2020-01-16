Созданы первые в мире роботы полностью из живых клеток (видео)

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С помощью алгоритмов искусственного интеллекта учёные впервые создали роботов, которые целиком и полностью состоят из живых клеток. Они прозвали их ксеноботами, это субмиллиметровые шарики, содержащие от 500 до 1000 ячеек, способных перемещаться по чашке Петри, самоорганизовываться и даже переносить крошечные полезные грузы.
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Ксеноботы не похожи ни на какой другой живой организм, с которым человечество когда-либо сталкивалось. Однако возможностей для них много – от адресной доставки лекарств до восстановления окружающей среды. Их нельзя отнести ни к традиционным роботам, ни к какому-либо виду животных.
По словам учёных, это новый класс артефакта – живой программируемый организм.
Эти создания перемещаются в водной среде в течение недели без необходимости в дополнительных питательных веществах и не могут развиваться и размножаться сами по себе.
Ксеноботы двигали объекты в реальном мире, могли спонтанно начать работать вместе, перемещаясь круговыми движениями. Когда в клетках заканчиваются питательные вещества, они просто превращаются в скопление мёртвых клеток.
Биоразлагаемость даёт им преимущество перед роботами, созданными из пластика и металла.
Несмотря на колоссальные возможности их применения с пользой для человека, учёные с осторожностью рассматривают варианты взаимодействия с клетками нервной системы или превращения ксеноботов в биооружие.
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