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Ощадбанк и "Нафтогаз" продлили срок действия кредитного договора

Ощадбанк и "Нафтогаз" продлили срок действия кредитного договора

Ощадбанк и НАК «Нафтогаз Украины» договорились о продлении срока действия кредитного договора, долг по которому составляет 1,97 млрд грн, с 9 июня 2020 года до 24 декабря 2024 года.

Кабинет министров, который ранее предоставил госгарантию по этому кредиту, на заседании в среду одобрил такую ​​его пролонгацию, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Согласно отчету «Нафтогаза», на 30 сентября 2019 года около 98% его средств и остатков на банковских счетах, общая сумма которых составляла 24,96 млрд грн, были размещены в подконтрольных государству банках. В то же время на долю этих банков приходилось примерно 59% займов НАК при общем их объеме в компании в 60,79 млрд грн.

Сумма предоставленных госгарантий по обязательствам «Нафтогаза» за январь-сентябрь прошлого года сократилось с 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн.

По материалам Mind
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