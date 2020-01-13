Сколько направили на выплату пенсий в январе - данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд грн.

В ПФУ отметили, что выплаты производятся в полном объеме согласно утвержденному графику.

Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:

тем, кто получает минимум;

тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);

тем, у кого стаж сверх нормы.

Справка Finance.ua:

Ранее заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко отмечала, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.

Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.