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Сколько направили на выплату пенсий в январе - данные ПФУ

Сколько направили на выплату пенсий в январе - данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за январь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На финансирование пенсий направлено 21,8 млрд грн.

В ПФУ отметили, что выплаты производятся в полном объеме согласно утвержденному графику.

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Напомним, в 2020 году в Украине запланированы три этапа повышения пенсий – в январе, июле и декабре.

Трем группам пенсионного возраста следует ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:

  • тем, кто получает минимум;
  • тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
  • тем, у кого стаж сверх нормы.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко отмечала, что 70% пенсионеров в Украине получают пенсию в сумме до 3 тысяч гривен.
  • Опрос Research & Branding Group показал, что полностью удовлетворить потребности украинского пенсионера может пенсия размером в 11 041 грн.
  • В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, а с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.
По материалам Finance.UA
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