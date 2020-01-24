Вячеслав Сапрыкин: либерализация займов от нерезидентов – ожидания и реальность

В феврале 2020 года валютной либерализации исполнится один год. Помимо прочих изменений был скорректирован порядок получения займов резидентами от нерезидентов.

Попытаемся разобраться, действительно ли ослабление от Национального банка дало свои положительные результаты? Неужели заем от нерезидента взять проще, чем до этого? Отпала ли необходимость привлекать сторонних юридических советников для анализа и оценки рисков такой операции?

Что было и что изменилось?

Раньше, до принятия нового валютного законодательства все договоры займа, которые предоставлялись кредитором-нерезидентом резиденту, подлежали обязательной регистрации в Национальном банке.

Если договором было предусмотрено получение кредита с поступлением средств на счет резидента-заемщика за пределами Украины и/или погашение задолженности по такому кредиту осуществлялось со счета резидента, открытого за границей, резидент-заемщик должен был получать индивидуальную лицензию на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Сейчас обязанность по регистрации внешних заимствований и получение индивидуальных лицензий отменено. Также утратило силу требование о соблюдении установленной Национальным банком максимальной процентной ставки по договорам займа от нерезидентов.

Сейчас банки только обязаны предоставлять информацию Национальному банку о договорах, внося необходимые данные в Автоматизированную систему НБУ «Кредитные договоры с нерезидентами» в электронной форме. Согласно Положению, утвержденному постановлением Правления Национального банка № 6 от 02 января 2019 года, информация из уведомлений о договорах, которые подаются банками в Национальный банк, вносится в Информационную систему по заявительному принципу без всяких обязательств любого характера со стороны Национального банка.

При этом перерегистрировать текущие кредиты не нужно – информацию о них банки должны переносить в новую базу самостоятельно.

Также был отменен запрет, действовавший с марта 2014 года, на досрочное погашение внешних заимствований. Сейчас погашать их можно в любой установленный договором срок.

Раньше Национальный банк Украины мог помешать получению займа от нерезидента, отказав в регистрации такого договора.

Сейчас, по новым правилам, обслуживающий банк проверяет все документы по транзакции и вносит информацию о договоре в автоматизированную информационную систему, что, собственно, и позволяет дальнейший перевод средств.

Банки получают от своих клиентов (в порядке уведомления) информацию о заключенных с нерезидентами кредитных договорах и их условиях (в частности, о процентных ставках). Далее эта информация передается в регулятор согласно законодательно определенной процедуре. А что касается размеров процентных ставок, то они должны соответствовать рыночным условиям.

Казалось бы, каждый субъект хозяйствования мог бы самостоятельно заключать кредитные договоры или договоры о предоставлении финансовой помощи от нерезидента без посторонней помощи, передавать их в банк и все. Всю остальную, на первый взгляд, техническую работу выполнит банк резидента.

Однако, не все так просто

Положением № 8 Национального банка от 02 января 2019 года была установлена обязанность банков проводить дополнительный анализ, в том числе всех документов и информации по валютным операциям по кредитным договорам с нерезидентами с целью подтверждения или опровержения принадлежности валютной операции к сомнительной.

Если при осуществлении банком анализа валютных операций клиента по кредитному договору с нерезидентом установлено наличие индикатора под номером 24 (несоответствие стоимости внешнего привлечения по отдельному договору кредитования рыночных условий), а также есть основания считать, что любой другой участник валютной операции по соответствующему договору является связанным с клиентом лицом, банк должен осуществить углубленный анализ таких операций. Поскольку наличие двух этих условий одновременно может свидетельствовать о возможном привлечении средств и расчеты, связанные с реальной и хозяйственной деятельностью клиента, а также повышает риски оттока капитала из Украины.

В письме № Р/25-0006/2831 регулятор предупреждает, что с целью недопущения оттока капитала из Украины банки должны и впредь надлежащим образом выполнять функции агента валютного надзора.

Национальный банк также рекомендует информировать своих клиентов об их обращении в банк до начала расчетов по кредитному договору с нерезидентом. Поскольку, в противном случае, у банка могут возникнуть вопросы, сомнения, потребность истребовать у клиента дополнительные документы при возврате средств по этому договору.

Такие ситуации могут привести к недоразумениям с клиентом, невыполнению или несвоевременному выполнению договорных обязательств клиента перед нерезидентом, осложнению осуществления банком анализа валютных операций.

Именно поэтому необходимо детально проанализировать договорные условия займа, привести их в соответствие с рыночными и оценить риски такой операции, особенно в части процентной ставки по кредиту от нерезидента, до рассмотрения договора в банке.

Несмотря на валютную либерализацию, окончательное решение о приемлемости вашего кредитного договора остается за Национальным банком.

Вячеслав Сапрыкин, адвокат, юрист Legal House