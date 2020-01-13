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Руководителя учреждения Национального космического агентства разоблачили на взятке

Руководителя учреждения Национального космического агентства разоблачили на взятке

Руководителя учреждения, подведомственного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства, разоблачили на взятке в 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, чиновник, вероятно, получил от частного предпринимателя взятку в размере 3 тысячи долларов за заключение сделки по аренде недвижимого имущества.

“Служащий задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали с участием военной прокуратуры Киевского гарнизона и Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований.

По материалам Економічна Правда
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