Руководителя учреждения Национального космического агентства разоблачили на взятке

Руководителя учреждения, подведомственного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства, разоблачили на взятке в 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, чиновник, вероятно, получил от частного предпринимателя взятку в размере 3 тысячи долларов за заключение сделки по аренде недвижимого имущества.

“Служащий задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали с участием военной прокуратуры Киевского гарнизона и Национальной полиции совместно с Государственным бюро расследований.