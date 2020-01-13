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Валютные ОВГЗ самые дешевые в истории Украины - министр финансов

Валютные ОВГЗ самые дешевые в истории Украины - министр финансов

«Благодаря стратегии управления долгом мы не только стали более понятными инвестору, но в конце прошлого года достигли стоимости заимствований в евро 2,2% и 3,4% — в долларах», — сообщила она. По словам министра финансов, это самые низкие показатели в истории размещение украинских ОВГЗ.

«На первом аукционе по размещению облигаций в этом году ставки по гривневым заимствованиям опустились ниже 10%, и это не предел», — сказала Маркарова.

Снижение цены государственных заимствований также отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Макроэкономическая ситуация в стране очень благоприятна. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем — это и увеличение золотовалютных резервов, снижение инфляции и стоимости заимствований. В валюте мы уже занимаем по самым низким ставкам в истории Украины, а в гривне — по почти вдвое более низким ставкам, чем весной прошлого года. Это означает, что нашей стране начинают верить», — заявил Гончарук.

По материалам Минфин.com.ua
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