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Минцифры подсчитало сумму сэкономленных денег для бюджета

Минцифры подсчитало сумму сэкономленных денег для бюджета

По расчетам Министерства цифровой трансформации, благодаря работе ведомства бюджет сэкономил около 1,38 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджета Украины минимум 1 380 000 000 грн”, – отметил он.

На чем и сколько сэкономили:

  • были остановлены неэффективные ІТ-закупки: ненужные реестры, в частности, закупка мощных серверов для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия – 38 100 000 грн.
  • ГП «Информационные судебные решения», закупка большого количества серверов и избыточных лицензий, спроектированных без учета реальной архитектуры – 125 900 000 грн;
  • ГУ «Центр охраны здоровья» Государственной уголовно-исполнительной службы (закупка медицинской информационной системы, спроектированной под одного поставщика по крайне завышенным ценам) – 115 700 000 грн;

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  • расходы на содержание Госспецсвязи уменьшились благодаря соответствующей реформе, что сэкономило бюджету 1 000 000 000 грн;
  • экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) – 102 700 000.

“И это не берем во внимание экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг – кабинета застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое”, – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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