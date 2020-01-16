Минцифры подсчитало сумму сэкономленных денег для бюджета

По расчетам Министерства цифровой трансформации, благодаря работе ведомства бюджет сэкономил около 1,38 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджета Украины минимум 1 380 000 000 грн”, – отметил он.

На чем и сколько сэкономили:

были остановлены неэффективные ІТ-закупки: ненужные реестры, в частности, закупка мощных серверов для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия – 38 100 000 грн.

ГП «Информационные судебные решения», закупка большого количества серверов и избыточных лицензий, спроектированных без учета реальной архитектуры – 125 900 000 грн;

ГУ «Центр охраны здоровья» Государственной уголовно-исполнительной службы (закупка медицинской информационной системы, спроектированной под одного поставщика по крайне завышенным ценам) – 115 700 000 грн;

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расходы на содержание Госспецсвязи уменьшились благодаря соответствующей реформе, что сэкономило бюджету 1 000 000 000 грн;

экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) – 102 700 000.

“И это не берем во внимание экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг – кабинета застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое”, – говорится в сообщении.