Как получить рассрочку денежных обязательств или налогового долга

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Налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке или отсрочке денежных обязательств или налогового долга.
Об этом информирует Главное управление ГНС в г. Киеве.
Налогоплательщик, который обращается с заявлением, считается согласовавшим сумму такого денежного обязательства.
Как это работает: рассрочкой (отсрочкой) денежных обязательств или налогового долга является перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120% годовых учетной ставки НБУ.
Чтобы получить рассрочку, налогоплательщик должен подать заявление, согласно которому определено основание для ее получения (перечень обстоятельств, являющихся основанием для рассрочки денежных обязательств или налогового долга заявителя – по ссылке) и экономическое обоснование, которое состоит из:
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Чтобы получить отсрочку, налогоплательщик должен подать заявление, согласно которому определено основание для ее получения. Основаниями для получения отсрочки являются только обстоятельства непреодолимой силы, подтверждающиеся:
Куда обращаться: налогоплательщик с заявлением о рассрочке (отсрочке) и документами обращается в Главное управление ГНС в г. Киеве (по адресу г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19). Также можно обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков по месту учета.
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