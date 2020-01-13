Как получить рассрочку денежных обязательств или налогового долга

Налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке или отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

Об этом информирует Главное управление ГНС в г. Киеве.

Налогоплательщик, который обращается с заявлением, считается согласовавшим сумму такого денежного обязательства.

Как это работает: рассрочкой (отсрочкой) денежных обязательств или налогового долга является перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120% годовых учетной ставки НБУ.

Чтобы получить рассрочку, налогоплательщик должен подать заявление, согласно которому определено основание для ее получения (перечень обстоятельств, являющихся основанием для рассрочки денежных обязательств или налогового долга заявителя – по ссылке ) и экономическое обоснование, которое состоит из:

перечня обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения или накопления налогового долга, и доказательств существования таких обстоятельств;

анализа финансового состояния;

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графика погашения рассроченных (отсроченных) сумм;

расчетов прогнозных доходов плательщика, гарантирующих выполнение графика погашения.

Чтобы получить отсрочку, налогоплательщик должен подать заявление, согласно которому определено основание для ее получения. Основаниями для получения отсрочки являются только обстоятельства непреодолимой силы, подтверждающиеся:

заключением Торгово-промышленной палаты о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или стихийного бедствия на территории Украины;

решением Президента Украины об объявлении отдельных местностей Украины зоной чрезвычайной экологической ситуации, что утверждено Верховной Радой Украины.

Куда обращаться: налогоплательщик с заявлением о рассрочке (отсрочке) и документами обращается в Главное управление ГНС в г. Киеве (по адресу г. Киев, ул. Шолуденко, 33/19). Также можно обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков по месту учета.