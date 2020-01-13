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"Интерпайп" выкупил свои долги перед Сбербанком через посредников

"Интерпайп" выкупил свои долги перед Сбербанком через посредников

26 декабря Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство компании “Интерпайп Лимитед” (Interpipe Limited) и заменил ею (как правопреемницей) истцов по делу №904/1333/17 — ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP.

Как сообщает FinBalance, эти компании в судебном порядке представляли требования к ОАО “Интерпайп Новомосковский трубный завод” $24,25 млн и 91 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №04-в/12/14 ЮЛ от 16 августа 2012 года).

По данным издания, первичным кредитором в этом случае был Сбербанк, права требования от которого через цепочку операций по купле-продаже с участием ряда финкомпаний (ООО ФК Централ Финанс, ООО ФК Женева, ООО ФК Авистар), проведенных с сентября 2018 по февраль 2019 года, перешли к ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP.

В свою очередь, эти две компании, зарегистрированные на Каймановых островах, в октябре 2019 года переуступили соответствующие права требования к ОАО “Интерпайп Новомосковский трубный завод” для “Интерпайп Лимитед”.

По материалам Finbalance
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