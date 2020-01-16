Qatar Airways анонсировала восемь новых маршрутов в 2020 году

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Qatar Airways сообщила о запуске в 2020 году восьми новых маршрутов из Дохи в дополнение к ранее анонсированным рейсам в Осаку, Дубровник и Санторини.
Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы в Себу, Аккру, Луанду и Сиемреап в Дохе стыкуются с ежедневными рейсами Qatar Airways в Киев. Таким образом, украинские путешественники получат дополнительный способ для поездок в данные города с одной пересадкой.
С 30 марта Qatar Airways полетит в Нур-Султан, с 1 апреля — в Алматы. Маршруты будут обслуживаться первоначально два раза в неделю с увеличением частоты на линии в Алматы до четырех в неделю с 25 мая.
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С 8 апреля авиакомпания начнет летать на филиппинский остров Себу три раза в неделю, с 15 апреля запустит ежедневные полеты в столицу Ганы Аккру.
20 мая маршрутная сеть Qatar Airways пополнится Трабзоном (три раза в неделю), 23 июня — Лионом (пять раз в неделю), 14 октября столицей Анголы Луандой (четыре раза в неделю) и 16 ноября городом Сиемреап в Камбодже (пять раз в неделю).
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