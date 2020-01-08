SkyUp запускает новые рейсы в Италию

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Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Об этом сообщается на сайте компании.
“14 января 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию. Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и отныне доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова”, – говорится в сообщении.
Вылеты из Киева:
Стоимость билета – от 2083 грн (Ламеция), от 1532 грн (остальные города).
Вылеты из Одессы:
Стоимость билета: от 2076 грн.
Вылеты из Харькова:
Стоимость билета: от 2428 грн.
Вылеты из Львова:
Стоимость билета: от 1147 грн (Неаполь), от 1387 грн (Бергамо, Рим).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
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