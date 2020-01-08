SkyUp запускает новые рейсы в Италию

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Об этом сообщается на сайте компании.

“14 января 2020 года авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию. Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и отныне доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова”, – говорится в сообщении.

Вылеты из Киева:

Ламеция-Терме – среда, суббота – с 30.05.20 по 30.09.20;

Бергамо – понедельник, среда, пятница – с 29.03.20 по 24.10.20;

Болонья – вторник, четверг, воскресенье – с 29.03.20 по 24.10.20;

Рим – вторник, четверг, воскресенье – с 29.03.20 по 24.10.20;

Стоимость билета – от 2083 грн (Ламеция), от 1532 грн (остальные города).

Вылеты из Одессы:

Ламеция-Терме – среда с 03.06.20 по 30.09.20.

Стоимость билета: от 2076 грн.

Вылеты из Харькова:

Ламеция-Терме – понедельник – с 01.06.20 по 28.09.20.

Стоимость билета: от 2428 грн.

Вылеты из Львова:

Бергамо – понедельник, пятница – с 29.03.20 по 24.10.20;

Неаполь – вторник, пятница – с 29.03.20 по 24.10.20;

Рим – вторник, четверг, воскресенье – с 29.03.20 по 24.10.20.

Стоимость билета: от 1147 грн (Неаполь), от 1387 грн (Бергамо, Рим).

Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.