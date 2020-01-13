Huawei готовит к выпуску второй складной смартфон

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Примерно год назад Huawei представила свой первый складной смартфон Mate X. Уникальный телефон поступил в продажу в том же году и получил относительно положительный отклик. Теперь, год спустя, китайский технический гигант создает преемника по имени Mate Xs, который, как ожидается, будет выпущен в марте 2020 года.
Mate Xs – это больше, чем просто измененная версия оригинального Mate X. По сообщениям, складной смартфон проще в изготовлении, чем его предшественник. Это также указывало на то, что компания может продавать телефон по более низкой цене по сравнению с предыдущей моделью. Mate X стоил 16 999 юаней или примерно 2467 долларов США. Таким образом, если цена Mate Xs ниже, чем эта, это может привлечь более широкую аудиторию.
Ранее Юй Чэндун, генеральный директор Huawei, заявил, что Mate Xs будут доступны в феврале 2020 года и будут поставляться с улучшенным процессором, улучшенным дисплеем и модернизированным шарнирным механизмом. Следовательно, будущий складной смартфон будет работать на платформе HiSilicon Kirin 990 5G SoC.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи12 ч. назад - 2897 8
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах9 ч. назад - 3368 7
Ситуация в Украине благоприятна для стремительного роста - Гончарук8 ч. назад - 1113 7
Кому разрешат покупать землю в Украине: финальная версия законопроектаВчера, 21:04 - 1535 4
Валютные ОВГЗ самые дешевые в истории Украины - министр финансов6 ч. назад - 1542 3
Увеличились размеры необлагаемых доходов физлиц8 ч. назад - 6083
10 услуг, которые станут бесплатными в роддомах9 ч. назад - 3368 7
Бестселлеры на рынке новых авто в Украине (данные за 2019 год)14 ч. назад - 3292 1
Кабмин посчитал население Украины без проведения переписи12 ч. назад - 2897 8
Курс наличного доллара9 ч. назад - 1904
Microsoft запустил новый браузер7 ч. назад - 247
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)Вчера, 15:21 - 429 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1455
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1753 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9716 12