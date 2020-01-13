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Huawei готовит к выпуску второй складной смартфон

Huawei готовит к выпуску второй складной смартфон

Примерно год назад Huawei представила свой первый складной смартфон Mate X. Уникальный телефон поступил в продажу в том же году и получил относительно положительный отклик. Теперь, год спустя, китайский технический гигант создает преемника по имени Mate Xs, который, как ожидается, будет выпущен в марте 2020 года.

Mate Xs – это больше, чем просто измененная версия оригинального Mate X. По сообщениям, складной смартфон проще в изготовлении, чем его предшественник. Это также указывало на то, что компания может продавать телефон по более низкой цене по сравнению с предыдущей моделью. Mate X стоил 16 999 юаней или примерно 2467 долларов США. Таким образом, если цена Mate Xs ниже, чем эта, это может привлечь более широкую аудиторию.

Ранее Юй Чэндун, генеральный директор Huawei, заявил, что Mate Xs будут доступны в феврале 2020 года и будут поставляться с улучшенным процессором, улучшенным дисплеем и модернизированным шарнирным механизмом. Следовательно, будущий складной смартфон будет работать на платформе HiSilicon Kirin 990 5G SoC.

По материалам bigmir.net
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