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Треть опрошенных предпринимателей не знают своих прав при прохождении проверок - исследование

Треть опрошенных предпринимателей не знают своих прав при прохождении проверок - исследование

Треть украинских предпринимателей считают себя недостаточно проинформированными для прохождения проверок, более 80% – готовятся к проверкам через интернет.

Об этом сообщает опрос от Офиса эффективного регулирования BRDO.

Также, по данным опроса, 58% респондентов убеждены, что существенным фактором, который мешает бизнесу соблюдать требования законодательства и проходить проверки без нарушений, является деятельность инспекторов, которые выискивают любые основания для фиксации нарушений.

“Украинский малый и средний бизнес, в подавляющем большинстве, не имеет большого штата квалифицированных юристов, которые на постоянной основе советовали бы, как правильно проходить плановые или внеплановые проверки и избегать злоупотреблений со стороны госорганов.

Именно поэтому существует потребность в инструменте, который бы предоставил крайней мере базовые знания каждому предпринимателю, как не допустить злоупотреблений инспекторов “, – отмечает эксперт EasyBusiness Кирилл Криволап.

Как сообщает BRDO, украинские предприниматели вскоре смогут найти необходимую информацию о проверках на едином ресурсе.

По материалам Економічна Правда
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