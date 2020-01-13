Цены на бензин остаются необоснованно высокими - АМКУ

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По результатам анализа декабрьских цен АЗС на бензин и топливо, Антимонопольный комитет установил, что уровень цен не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
5 декабря 2019 регулятор предоставил рекомендации сетям АЗС (WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco) принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.
После предоставления рекомендаций розничные цены брендов постепенно снизились, а именно:
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Однако предоставленная участниками рынка информация не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС. Поэтому Комитет начинает углубленно исследовать соответствие действий участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.
“В случае выявления в действиях участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитетом будут приняты соответствующие меры”, – отмечают в АМКУ.
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