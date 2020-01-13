Цены на бензин остаются необоснованно высокими - АМКУ

По результатам анализа декабрьских цен АЗС на бензин и топливо, Антимонопольный комитет установил, что уровень цен не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

5 декабря 2019 регулятор предоставил рекомендации сетям АЗС (WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco) принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.

После предоставления рекомендаций розничные цены брендов постепенно снизились, а именно:

на бензин марки А-95 на АЗС брендов WOG , OKKO , AMIC Energy, SHELL , SOCAR , UPG , GLUSCO снизились более, чем на 2 грн/л;

на бензин марки А-95 на АЗС бренда UKRNAFTA – на 1грн/л;

на дизельное топливо на АЗС брендов WOG , OKKO , SHELL , SOCAR снизились более, чем на 2 грн/л;

на дизельное топливо на АЗС брендов AMIC Energy, UKRNAFTA , UPG , GLUSCO – более, чем на 1 грн/л.

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Однако предоставленная участниками рынка информация не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС. Поэтому Комитет начинает углубленно исследовать соответствие действий участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

“В случае выявления в действиях участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитетом будут приняты соответствующие меры”, – отмечают в АМКУ.

Справка Finance.ua:

Самая низкая в Украине цена на бензин А-92 в ноябре 2019 года была в Черниговской области – 25,55 грн за л.

Самой высокой в Украине средняя потребительская цена на бензин А-92 в ноябре 2019 года была в Киеве – 28,46 грн за л.

В течение трех недель в рамках борьбы с незаконным оборотом топлива в Украине ликвидировали 439 нелегальных автозаправочных станций ( АЗС ).

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