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Цены на бензин остаются необоснованно высокими - АМКУ

Цены на бензин остаются необоснованно высокими - АМКУ

По результатам анализа декабрьских цен АЗС на бензин и топливо, Антимонопольный комитет установил, что уровень цен не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

5 декабря 2019 регулятор предоставил рекомендации сетям АЗС (WOG, OKKO, UKRNAFTA, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco) принять меры по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.

После предоставления рекомендаций розничные цены брендов постепенно снизились, а именно:

  • на бензин марки А-95 на АЗС брендов WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO снизились более, чем на 2 грн/л;
  • на бензин марки А-95 на АЗС бренда UKRNAFTA – на 1грн/л;
  • на дизельное топливо на АЗС брендов WOG, OKKO, SHELL, SOCAR снизились более, чем на 2 грн/л;
  • на дизельное топливо на АЗС брендов AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO – более, чем на 1 грн/л.

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Однако предоставленная участниками рынка информация не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС. Поэтому Комитет начинает углубленно исследовать соответствие действий участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

“В случае выявления в действиях участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитетом будут приняты соответствующие меры”, – отмечают в АМКУ.

Справка Finance.ua:

  • Самая низкая в Украине цена на бензин А-92 в ноябре 2019 года была в Черниговской области – 25,55 грн за л.
  • Самой высокой в Украине средняя потребительская цена на бензин А-92 в ноябре 2019 года была в Киеве – 28,46 грн за л.
  • В течение трех недель в рамках борьбы с незаконным оборотом топлива в Украине ликвидировали 439 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

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По материалам Finance.UA
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