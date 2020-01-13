В Киевтеплоэнерго недосчитались более 1,7 млн грн, выделенных на охрану

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Директора частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” подозревают в хищении свыше 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
“В Киеве и Киевской области разоблачены директор частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму более 1,7 млн грн” , – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в прошлом году КП “Киевтеплоэнерго” заключило с частным предприятием договор о предоставлении услуг охраны объектов, расположенных на территории города Киева, и перечислило на счета частного предприятия более 40 млн грн. бюджетных средств.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что исполнитель не предоставил охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.
Правоохранители также проверят законность расходования коммунальным предприятием более 40 млн гривен, выделенных на охрану других объектов.
Действия чиновников квалифицированы по статьям о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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