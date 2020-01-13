0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

В Киевтеплоэнерго недосчитались более 1,7 млн грн, выделенных на охрану

В Киевтеплоэнерго недосчитались более 1,7 млн грн, выделенных на охрану

Директора частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” подозревают в хищении свыше 1,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

“В Киеве и Киевской области разоблачены директор частного предприятия и должностное лицо коммунального предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму более 1,7 млн грн” , – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в прошлом году КП “Киевтеплоэнерго” заключило с частным предприятием договор о предоставлении услуг охраны объектов, расположенных на территории города Киева, и перечислило на счета частного предприятия более 40 млн грн. бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что исполнитель не предоставил охранных услуг на общую сумму более 1,7 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз.

Правоохранители также проверят законность расходования коммунальным предприятием более 40 млн гривен, выделенных на охрану других объектов.

Действия чиновников квалифицированы по статьям о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.