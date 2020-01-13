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США и Китай прервали торговую войну

США и Китай прервали торговую войну

Президент США Дональд Трамп 15 января подписал “первую фазу” торгового соглашения с Китаем, завершив первый раздел затяжной и экономически пагубной борьбы со второй по величине экономикой мира.

Об этом сообщает The New York Times.

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Пакт призван открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн. Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму 200 миллиардов долларов до 2021 года и, как ожидается, снизит часть пошлин, которые он наложил на американские товары.

Но соглашение сохраняет главную часть пошлин, которые Трамп наложил на китайские товары на сумму 360 миллиардов долларов, а также сохраняет угрозу дополнительного наказания, если Пекин не будет придерживаться условий соглашения.

“Мы делаем важный шаг, который никогда ранее не делался с Китаем в направлении справедливой ​​и взаимной торговли с Китаем”, – сказал Трамп на церемонии в Белом доме. – “Вместе мы исправляем убытки прошлого”.

По материалам Економічна Правда
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