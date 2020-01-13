Как получить компенсацию за задержку или отмену рейса

Первым шагом для получения компенсации за задержку или отмену рейса является обращение с жалобой к авиаперевозчику или туроператору.

Об этом сообщает “Блог права” в Telegram.

При подаче жалобы рекомендуется иметь следующие документы:

жалобу;

копию паспорта;

копию подтверждения бронирования билета;

копию билета;

копию посадочного талона;

Читайте также: Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

справку от авиалинии, подтверждающую проблему с рейсом. Если справки нет, но было смс или электронное письмо – их скриншот или распечатку;

фото табло с расписанием, видео общения с представителем авиакомпании и все прочие материалы, имеющие отношение к делу;

чеки, выписки из банковского счета, квитанции, любые другие документы, подтверждающие расходы и потери, связанные со срывом перелета.

Единого исчерпывающего и обязательного перечня документов, которые необходимо приложить к жалобе, не существует.

Рассмотрение таких жалоб авиаперевозчиком длится 3-4 месяца.

Если ответ на жалобу поступил в качестве отказа или не поступил вовсе, в течение 90 дней можно подать жалобу в Государственную авиационную службу (в случае с авиаперевозчиком) или в Министерство экономического развития и торговли (этот орган выдает лицензию туроператорам). Если и эти этапы оказались недейственными – обращаться с иском в суд.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.