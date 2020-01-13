0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 281 0

Как получить компенсацию за задержку или отмену рейса

Как получить компенсацию за задержку или отмену рейса

Первым шагом для получения компенсации за задержку или отмену рейса является обращение с жалобой к авиаперевозчику или туроператору.

Об этом сообщает “Блог права” в Telegram.

При подаче жалобы рекомендуется иметь следующие документы:

  • жалобу;
  • копию паспорта;
  • копию подтверждения бронирования билета;
  • копию билета;
  • копию посадочного талона;

Читайте также: Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

  • справку от авиалинии, подтверждающую проблему с рейсом. Если справки нет, но было смс или электронное письмо – их скриншот или распечатку;
  • фото табло с расписанием, видео общения с представителем авиакомпании и все прочие материалы, имеющие отношение к делу;
  • чеки, выписки из банковского счета, квитанции, любые другие документы, подтверждающие расходы и потери, связанные со срывом перелета.

Единого исчерпывающего и обязательного перечня документов, которые необходимо приложить к жалобе, не существует.

Рассмотрение таких жалоб авиаперевозчиком длится 3-4 месяца.

Если ответ на жалобу поступил в качестве отказа или не поступил вовсе, в течение 90 дней можно подать жалобу в Государственную авиационную службу (в случае с авиаперевозчиком) или в Министерство экономического развития и торговли (этот орган выдает лицензию туроператорам). Если и эти этапы оказались недейственными – обращаться с иском в суд.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.