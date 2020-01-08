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Межбанк: НБУ спасал котировки от проседания

Межбанк: НБУ спасал котировки от проседания

Доллар, несмотря на все факторы, работающие сегодня на укрепление гривны – тем не менее не только не подешевел, а даже вырос с утренних 23,95/23,98 гривен до 24,03/24,055 к концу сессии.

Можно, конечно, говорить о том, что он в среду проявил характер и активно сопротивлялся давлению гривны на межбанке, но это будет неправдой. А правда проста – НБУ активно выкупал излишек предложения доллара на торгах и не единожды выходил на рынок с интервенциями. Это фактически спасло котировки от проседания и создало у участников межбанка четкое ощущение того, что Нацбанк “не хочет” дальнейшего укрепления нацвалюты ниже 24 гривен за доллар.

Практически с самого утра регулятор методично скупал валюту в пределах коридора от 23,95 до 23,98 гривен и выкупил по нашим наблюдениям не менее $45-70 млн. Работал, как всегда, через Matching, чем и удержал курс от падения как минимум до уровней 23,85-23,90 гривен.

Если нерезиденты продавали валюту, чтобы рассчитаться за купленные вчера на аукционе ОВГЗ (иностранцев подпирало время и они вынужденно мирились с ценниками НБУ на интервенциях), то местные клиенты – увидев поведение регулятора – даже попытались вздернуть котировки во второй половине дня на уже малообъемном рынке. И это им удалось.

Ход торгов:

Стартовав утром с 23,95/23,98 гривен (что было чуть ниже вчерашнего закрытия 23,97/24,00) к 11 часам доллар остановился на уровне 23,952/23,97 . А НБУ выкупал первые порции доллара у нескольких банков (“дочек” иностранных банковских групп) в пределах ценника 23,95 гривен.

К 12:00 на межбанке появилась новая порция предложения доллара от тех же банков-иностранцев и курс вырос до 23,965/23,995 за счет новой скупки валюты регулятором в пределах коридора 23,95-23,98. Нацбанк умышленно или неумышленно, но “перестарался” с выкупом. Спрос местных компаний начал превышать остатки предложения и это вылилось в рост котировок. На обед дилеры уже ушли при уровне 24,03/24,06 гривны за доллар и при некоторой нехватке валюты на рынке.

После обеда курс находился в пределах коридора 24,015-24,02/24,042-24,05 гривен за доллар практически до 15 часов. А затем окончательно замер в последние два часа сессии на отметке 24,03/24,055 уже до самого завершения сессии.

Главные события 15 января на межбанке:

1) Рост котировок доллара с утренних 23,95/23,98 гривен до 24,03/24,055 к концу сессии за счет активного выкупа валюты Нацбанком;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупал доллар через Matching. По нашим оценкам, всего купил не менее $45-70 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 23,9666 гривен, а официальный на 16 января составил 23,9821 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,01 / 24,04
евро – 26,75 / 26,78
российский рубль – 0,3913 / 0,3919

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1150 / 1,1151

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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