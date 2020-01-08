Крупнейшая сделка в истории: одной транзакцией перевели биткоинов на $1,1 млрд с комиссией $80

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Биткоин пока не стал единой цифровой валютой для всего мира, но глупо отрицать тот факт, что криптовалюта имеет некоторые преимущества над традиционными банковскими системами. Например, перевести сумму $1,1 млрд с одного кошелька на другой в рамках одной транзакции, которая заняла несколько минут и стоила всего $80. Соответствующая транзакция была совершена поздно вечером во вторник, 14 января, стала крупнейшей за всю истории сети, если считать в долларах по курсу на момент совершения сделки.
В рамках оговариваемой транзакции с одного кошелька на другой было переведено 124 946,6 монеты BTC, что на момент осуществления транзакции составляло $1,1 млрд, а комиссия за перевод составила 0.0096 BTC или $83. Первые упоминания о рекордной сделки появились в Twitter и Reddit.
Примечательно, что количество переведенных биткоинов составляет всего 0,7% от всех находящихся в обороте единиц криптовалюты. Противники биткоинов из мира криптовалют указывают, что аналогичную по сумме транзакцию можно провести с еще меньшей комиссией, но с другими криптомонетами. Вот только едва ли найдется много людей, владеющих достаточным объемом тех или иных криптомонет для осуществления подобной транзакции.
Предыдущий рекорд по сумме принадлежит транзакции, совершенной в октябре 2019-го: тогда за раз перевели 94 тыс. биткоинов на сумму немногим меньше $1 млрд. В то же время актуальный рекорд по количеству переведенных за раз монет держится с 2011 года и составляет 550 тыс. биткоинов. На тот момент один биткоин стоил около $3, а стоимость сделки составила всего $1,5 млн.
Остается добавить, что рекордная транзакция произошла после резкого скачка стоимости BTC и других криптовалют. С прошлой пятницы цена биткоина подскочила на 10% и в настоящее время курс составляет $8871.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов8 ч. назад - 1439 12
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)7 ч. назад - 1632 11
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов10 ч. назад - 819 9
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова8 ч. назад - 3484 5
Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»5 ч. назад - 673 4
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияВчера, 20:01 - 14513 2
Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц5 ч. назад - 6662 3
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет6 ч. назад - 3886 2
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова8 ч. назад - 3484 5
Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу6 ч. назад - 2970
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)3 ч. назад - 79
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1249
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1632 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9373 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3661 7