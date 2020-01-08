Крупнейшая сделка в истории: одной транзакцией перевели биткоинов на $1,1 млрд с комиссией $80

Биткоин пока не стал единой цифровой валютой для всего мира, но глупо отрицать тот факт, что криптовалюта имеет некоторые преимущества над традиционными банковскими системами. Например, перевести сумму $1,1 млрд с одного кошелька на другой в рамках одной транзакции, которая заняла несколько минут и стоила всего $80. Соответствующая транзакция была совершена поздно вечером во вторник, 14 января, стала крупнейшей за всю истории сети, если считать в долларах по курсу на момент совершения сделки.

В рамках оговариваемой транзакции с одного кошелька на другой было переведено 124 946,6 монеты BTC, что на момент осуществления транзакции составляло $1,1 млрд, а комиссия за перевод составила 0.0096 BTC или $83. Первые упоминания о рекордной сделки появились в Twitter и Reddit.

Примечательно, что количество переведенных биткоинов составляет всего 0,7% от всех находящихся в обороте единиц криптовалюты. Противники биткоинов из мира криптовалют указывают, что аналогичную по сумме транзакцию можно провести с еще меньшей комиссией, но с другими криптомонетами. Вот только едва ли найдется много людей, владеющих достаточным объемом тех или иных криптомонет для осуществления подобной транзакции.

Предыдущий рекорд по сумме принадлежит транзакции, совершенной в октябре 2019-го: тогда за раз перевели 94 тыс. биткоинов на сумму немногим меньше $1 млрд. В то же время актуальный рекорд по количеству переведенных за раз монет держится с 2011 года и составляет 550 тыс. биткоинов. На тот момент один биткоин стоил около $3, а стоимость сделки составила всего $1,5 млн.

Остается добавить, что рекордная транзакция произошла после резкого скачка стоимости BTC и других криптовалют. С прошлой пятницы цена биткоина подскочила на 10% и в настоящее время курс составляет $8871.