Стало известно, сколько украинцы тратят на страхование своих автомобилей

Страхование авто в Украине сегодня на передовой позиции среди всех видов страхования: по соответствующим полисам проходит больше всего финансовых поступлений и отчислений.

Как сообщает 112.ua, только за 9 месяцев прошлого года за эту услугу украинцы отдали 10,2 млрд грн, а страховые компании выплатили своим клиентам 46,6% от этой суммы – почти 4,8 млрд грн. При этом, несмотря на обязанность для автолюбителей иметь полис ОСАГО, денежный фонд по этому виду страхования уступает добровольному КАСКО. Этот вид страхования и стоит гораздо дороже, и постоянно растет из-за увеличения количества ДТП и угонов автомобилей.

Отчеты Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в последние годы свидетельствуют об увеличении спроса на услуги по автострахованию. Причем количество заключенных договоров со страховыми компаниями касается не только полиса ОСАГО, который обязательно нужен водителям, чтобы законно сидеть за рулем, но и добровольного страхования КАСКО.