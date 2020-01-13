0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Стало известно, сколько украинцы тратят на страхование своих автомобилей

Стало известно, сколько украинцы тратят на страхование своих автомобилей

Страхование авто в Украине сегодня на передовой позиции среди всех видов страхования: по соответствующим полисам проходит больше всего финансовых поступлений и отчислений.

Как сообщает 112.ua, только за 9 месяцев прошлого года за эту услугу украинцы отдали 10,2 млрд грн, а страховые компании выплатили своим клиентам 46,6% от этой суммы – почти 4,8 млрд грн. При этом, несмотря на обязанность для автолюбителей иметь полис ОСАГО, денежный фонд по этому виду страхования уступает добровольному КАСКО. Этот вид страхования и стоит гораздо дороже, и постоянно растет из-за увеличения количества ДТП и угонов автомобилей.

Отчеты Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в последние годы свидетельствуют об увеличении спроса на услуги по автострахованию. Причем количество заключенных договоров со страховыми компаниями касается не только полиса ОСАГО, который обязательно нужен водителям, чтобы законно сидеть за рулем, но и добровольного страхования КАСКО.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.